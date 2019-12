Setúbal responde com vigília à chegada de navio que vai efetuar dragagens

Outras providências cautelares não tiveram sucesso, mas falta conhecer o resultado de uma interposta pelo Grupo Pestana. Em causa está a deposição das areias removidas na zona da restinga de Troia, muito próximo de uma unidade hoteleira pertencente a este grupo.



Risco de embate com navios naufragados

Um dos riscos das dragagens no estuário do rio Sado é que sejam encontrados navios naufragados com valor arqueológico. "Existe uma elevada probabilidade de embate com embarcações naufragadas de arqueologia subaquática, segundo levantamentos realizados", diz a SOS Sado.



PORMENORES

Aumentar profundidade

A obra, a cargo da Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, pretende aumentar a profundidade do porto até 13 metros para permitir a entrada de navios de maior calado.



Custo de 24,5 milhões

A obra custa 24,5 milhões de euros e deve durar um ano no total. Os trabalhos decorrerão sem pausas, 24 horas por dia.

O navio que vai efetuar as dragagens no rio Sado chegou esta sexta-feira de madrugada a Setúbal e, no próprio dia, foi marcada uma vigília de contestação para este domingo, às 17h00, no jardim Eng. Luís Fonseca, conhecido como jardim da Beira Mar.O protesto foi convocado pelo movimento SOS Sado, que revelou ao CM estar a ultimar uma providência cautelar para tentar travar os trabalhos. "A providência cautelar entra hoje (ontem) ou na segunda-feira", disse aoDavid Nascimento, da SOS Sado.Temem danos ambientais irreversíveis no parque marinho Luiz Saldanha, junto à serra da Arrábida, que, por exemplo, afastem da zona a população de 26 golfinhos roazes-corvineiros."Muitos dos riscos não foram tidos em conta na declaração de impacte ambiental nem nas medidas de mitigação. Há vários alertas da comunidade científica relacionados com o grau de contaminação dos dragados e das pradarias marinhas", afirmou David Nascimento.O Ministério das Infraestruturas e Habitação diz que os trabalhos da primeira fase "estão em condições para avançar na semana de 9 a 15 de dezembro". Esta primeira fase dura cinco meses e está prevista a retirada de 3,5 milhões de metros cúbicos de areia.