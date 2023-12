Setúbal tem seis novas crias de golfinhos roazes-corvineiros no estuário do Sado

A comunidade de golfinhos roazes-corvineiros residente do estuário do Sado registou este ano um número recorde de nascimentos, com seis novas crias, o que constitui o maior aumento desde que se iniciou a observação do grupo, há 40 anos.

"Nasceram seis crias de golfinhos roazes-corvineiros, da espécie Tursiops truncatus, no Estuário do Sado este ano", revelou hoje, em comunicado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

"Com estes nascimentos, contabilizam-se agora 30 indivíduos pertencentes a esta população residente", acrescenta o ICNF, salientando que se trata de "um recorde desde que se iniciou a monitorização desta população de roazes, há cerca de 40 anos".

De acordo com o ICNF, estas crias serão apadrinhadas pelos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, Setúbal, do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Palmela, do Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal e do Agrupamento de Escolas de Grândola, que fazem parte dos quatro municípios integrados na área da Reserva Natural do Estuário do Sado.

Os alunos destas escolas irão escolher os nomes das seis crias de golfinhos roazes-corvineiros com base num conjunto de propostas, no âmbito das ações pedagógicas que o ICNF desenvolve junto da comunidade escolar destes concelhos.

No comunicado, o ICNF explica que "os roazes-corvineiros, ou Tursiops Truncatus, devem o nome `roaz´ ao facto de gostarem de roer as redes que os pescadores deitavam ao mar", e que "`corvineiro´ vem do gosto que esta espécie tinha pela corvina, quando ela existia em abundância na zona do estuário e que agora voltou ao estuário".

Ainda de acordo com o ICNF, "todos os indivíduos desta população residente estão identificados individualmente pela barbatana dorsal e todos eles têm nome".

O ICNF refere ainda que os golfinhos roazes-corvineiros, que podem ter cerca de quatro metros de comprimento e 800 quilos de peso, alimentam-se de peixes, cefalópodes (chocos, lulas e polvos) e outros invertebrados, atingem a maturidade sexual entre os 11 e os 12 anos, a gestação dura cerca de 12 meses e vivem, em média, cerca de 50 anos.

A população de roazes-corvineiros residente no Sado é a única no país e uma de três de que se tem conhecimento em toda a Europa.