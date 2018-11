Transmissão do VIH em homens que têm sexo com outros homens cresceu 29% em 9 anos.

Dos 1068 diagnósticos de infeção por VIH confirmados no ano passado, quatro são relativos a crianças com menos de 15 anos e 684 referem-se a homens, entre os 15 e 29 anos, que tiveram sexo com outros homens. Os dados constam do relatório ‘Infeção VIH e Sida 2017’, do Instituto Nacional de Saúde ...