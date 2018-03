Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexo oral no topo das preferências dos portugueses

Inquérito revela que portugueses estão satisfeitos com vida sexual.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Cinquenta e oito por cento dos portugueses preferem o sexo oral como preliminar. Pelo menos é o que revela um inquérito realizado para o Eros Porto - Salão Erótico do Porto, que se realiza de 8 a 11 de março na Exponor.



O estudo diz ainda que a maioria dos portugueses está satisfeita com a sua relação, no entanto queixa-se da falta de sexo.



"Na análise, se 40% dizem que está tudo bem na relação, há 20% que apontam a falta de sexo como o principal problema dentro da relação", destacou Aline Castelo Branco, sexóloga.



O Eros Porto realiza-se pelo 11.º ano consecutivo e, este ano, apresenta como destaque uma área especifica para a mulher.



"Como o dia da Mulher acontece durante o festival, este ano vamos dedicar-lhe especial atenção", explicou Érica Fontes, uma das atrizes que participam no Eros há oito anos. "Nota-se uma abertura cada vez maior a este tipo de eventos", disse. São esperados no Eros mais de 25 mil visitantes.