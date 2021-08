Já é conhecida a chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira.



O jackpot de 110 milhões 'voa' para Espanha, confirmaram os Jogos Santa Casa ao CM. Portugal com um segundo prémio no valor de mais de 221 mil euros.





Números: 6, 12, 44, 47, 49



Estrelas: 8 e 12





Milhão: TPX19993



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.