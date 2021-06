SIAP nega PSP infetado na final da Liga dos Campeões no Porto

O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) de Gaia negou esta segunda-feira qualquer teste positivo a algum dos cerca de 90 elementos da PSP envolvidos na final da Liga dos Campeões (Manchester City-Chelsea) que decorreu no Porto, e ficou marcada por vários ajuntamentos e confrontos entre adeptos ingleses, levando à ação da PSP.A informação tinha sido avançada este domingo pela imprensa nacional mas, ao, fonte do SIAP garantiu que nenhum teste à Covid feito aos agentes envolvidos naquela ação de policiamento teve resultado positivo.O SIAP avançou ainda que um agente da PSP de Gaia terá testado positivo no domingo posteriormente ao filho saber que estava infetado com coronavírus, pelo que se trata de um infetado em contexto familiar e nada teve que ver com o evento desportivo. O agente já teria recebido a primeira inoculação.