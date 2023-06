O plano de saúde da Jornada Mundial da Juventude prevê a instalação de dois hospitais de campanha, mas a localização dos mesmos está envolta em sigilo e não será divulgada antecipadamente. Só no momento da instalação se ficará a saber onde ficarão situadas as duas estruturas provisórias, segundo António Marques, presidente da comissão que elaborou o plano de saúde.Os meios de socorro serão geridos pelo INEM em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.