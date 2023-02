Silopor diz que levantamento da greve é de "extrema importância"

A Silopor considerou esta quarta-feira que o levantamento da greve às horas extraordinárias, na sequência de uma autorização da tutela para a negociação salarial, é de "extrema importância", não sendo expectável verificarem-se perturbações no abastecimento.

A greve na Silopor - Empresa de Silos Portuários ao trabalho em horas extraordinárias, convocada até final de fevereiro, foi esta quarta-feira suspensa e os trabalhadores aguardam uma proposta da empresa para revisão da tabela salarial, disse o sindicato.

"[A greve] foi suspensa, uma vez que o Governo autorizou a comissão liquidatária a negociar com o sindicato a revisão do acordo de empresa", disse à Lusa Célia Lopes, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Para a Silopor esta é uma notícia de "extrema importância", tendo em conta que a empresa é responsável pelo abastecimento da cadeia agroalimentar em mais de 50% das suas necessidades, assegurando assim a normalização da cadeia de abastecimento.

"[...] Tendo em conta os navios anunciados para descarregar nos próximos tempos, não é expectável qualquer perturbação no abastecimento de cereais quer para consumo humano, quer para consumo animal", concluiu.

O sindicato tinha garantido que, após aquela autorização, daria tempo à empresa para ponderar sobre a proposta a apresentar aos trabalhadores.

"Tal como se comprometeram, os trabalhadores vão aguardar que a empresa possa apresentar uma proposta para a revisão da tabela salarial", vincou Célia Lopes.

O Ministério da Agricultura e da Alimentação já tinha garantido estar a acompanhar "com atenção" a situação da Silopor, adiantando que, até então, não tinha registo de falta de abastecimento de bens alimentares.

As organizações que representam o comércio e indústria alimentar alertaram, na semana passada, para que a greve na Silopor estava a "ameaçar" o abastecimento alimentar, culpando um despacho da ex-secretária de Estado Alexandra Reis pela paralisação, segundo um comunicado.