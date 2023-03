Simão Correia, 23 anos, foi diagnosticado com leucemia em setembro de 2022. O jovem procura um dador de medula óssea compatível, uma vez que necessita de um transplante para combater a doença. “O que me assusta no meio disto tudo é a morte”, desabafa.



Simão era um jovem aparentemente saudável e foi uma gastroenterite que o levou ao hospital. Passou lá a noite e de manhã recebeu o diagnóstico. Simão contou a sua história das redes sociais, onde apela a a todos os que podem para doarem medula, não só por ele, mas por todos que estão em situações idênticas. Simão é um lutador – nunca desistiu e acredita na recuperação.