Simão, o guia turístico da cidade de Lisboa

Pouco tempo depois de o beagle Simão chegar à casa de Vanessa Vilas Boas, o filho mais velho, então com 11 anos, resolveu criar uma conta na rede social Instagram em que partilhava o dia a dia do amigo de quatro patas."Era uma página muito infantil, mas houve um dia em que ele me pediu ajuda para impulsionar a conta. 'Sim senhor, mas as fotos têm que ser todas na rua, porque eu não quero a nossa casa fotografada', respondeu-lhe. Nessa altura, Vanessa já tinha 'fisgada' a ideia de que ia usar o animal de estimação para ensinar aos filhos a cultura e a história da cidade de Lisboa e transformar os passeios com o Simão num momento didático."Começámos a ir tirar fotografias ao cão e em simultâneo falar um bocadinho sobre o sítio que estávamos a ver", partilha Vanessa, médica de profissão, que a partir do momento em que a conta cresceu começou a gerir a página de Instagram @simao_the_beagle que hoje já tem mais de 35 mil seguidores e que transformou no seu hobby de fim de semana.O beagle Simão já foi fotografado nos sítios mais emblemáticos da cidade e os seguidores pensam que a dona é guia turística: "Já me mandaram uma mensagem a perguntar se a livraria Ler Devagar tem livros em italiano - e eu telefonei para saber responder - ou qual o itinerário mais fácil de Lisboa a Faro. E como tento responder a todas as perguntas que me fazem, tenho aprendido imenso sobre a cidade", partilha.