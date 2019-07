Simplex gerou maior exigência por parte dos cidadãos

A ministra da Presidência defendeu esta sexta-feira que o programa de simplificação e modernização administrativa, Simplex, lançado há 13 anos, teve o efeito de gerar maior exigência, referindo-se concretamente ao cartão do cidadão e ao documento único automóvel.Mariana Vieira da Silva falava no encerramento da sessão de apresentação das 119 medidas incluídas no programa iSimplex 2019, em que o primeiro-ministro, António Costa, não esteve presente por um impedimento de caráter pessoal.Na sua intervenção, a ministra da Presidência começou por elogiar o trabalho da sua antecessora na pasta, Maria Manuel Leitão Marques, bem como da ex-secretária de Estado da Modernização Administrativa Graça Fonseca (agora ministra da Cultura).No plano político, optou por apontar de forma crítica para as consequências do "desinvestimento nos serviços públicos" no passado - uma alusão indireta ao anterior Governo PSD/CDS-PP.Neste contexto, Mariana Vieira da Silva falou então dos problemas registados ultimamente nos processos de renovação do cartão do cidadão, sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa, apresentando depois a resposta agora dada a esse problema."Procurámos debruçar-nos sobre os principais problemas existentes, como o atendimento em serviços públicos, filas de espera e dificuldades nos agendamentos. Não fugimos dos problemas. Vamos fazê-lo, por exemplo, propondo a renovação automática do cartão do cidadão, através do pagamento de uma referência no momento em que o cartão vai caducar", disse.Segundo Mariana Vieira da Silva, a sms que será enviada aos cidadãos, no fundo, dará início ao processo de renovação do cartão, "e o cidadão dirige-se depois [aos serviços] para o levantar, ficando garantidos todos os elementos de segurança"."Estamos a falar de 3,8 milhões de pessoas até 2021. Vamos também lançar o balcão único do imigrante", afirmou em seguida Mariana Vieira da Silva, dizendo que os imigrantes têm registado um aumento de 14% em Portugal e que, por desconhecimento dos serviços à sua disposição, têm uma relação difícil nos processos de resposta às exigências burocráticas.A ministra da Presidência destacou ainda medidas para resolver "atrasos significativos" na emissão de pensões, sendo proposta como resposta as novas funcionalidades da "pensão online", ou medidas como o apoio judiciário eletrónico e o alerta consultas.