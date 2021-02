O simulador online para os cidadãos com mais de 50 anos saberem se estão incluídos nas listas da primeira fase da vacinação apresenta algumas dificuldades na leitura das partículas de ligação dos nomes e está a ser alvo de correções.Luís Goes Pinheiro, presidente da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), explicou esta segunda-feira durante uma conferência de imprensa que o erro mais frequente neste portal está relacionado com as pessoas que não têm Cartão de Cidadão, sendo portadoras de Bilhete de Identidade Vitalício.Para minimizar os erros, "estamos a deixar de validar todos os elementos do nome, dispensando aqueles que mais são vítimas destes lapsos, como os 'de' e os 'e'", acrescentou."Este é um processo que carece ainda de algumas afinações e melhorias, as questões estão a ser indicadas e as correções estão a ser feitas", garantiu.Quem teve dificuldades a aceder ao portal foi aconselhado a voltar a tentar "no final da semana".