Sindicato chegou a acordo com os aeroportos ANA para aumentos salariais

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) anunciou este sábado que chegou a acordo com a ANA Aeroportos para aumentos salariais entre 2% e 7,5%, uma parte já em novembro e o restante em janeiro.

"Informamos que foi alcançado um acordo entre o SINTAC e a ANA para os aumentos salariais, além dos 1,5% já realizado em 2022", disse o sindicato, em comunicado enviado à comunicação social, onde adianta que "o referido aumento será compreendido entre 2% e 7,5%".

O SINTAC explicou que os trabalhadores da gestora de aeroportos do grupo Vinci "terão um aumento mais que merecido, já no presente mês de novembro e outra parte desse aumento no mês de janeiro".

Ainda assim, o sindicato considerou que não é um acordo "excelente", mas reconheceu a "abertura e boa vontade" da empresa, que tornaram o acordo possível.

Além dos aumentos, para fazer face ao aumento do custo de vida devido à escalada da inflação, o sindicato detalhou que "será também pago um prémio no mês de março a todos os trabalhadores".

"Face à imprevisibilidade do cenário macroeconómico para o ano de 2023, estaremos atentos à eventual necessidade de voltar a negociar alguma reposição do poder de compra, no decorrer do próximo ano", rematou o SINTAC.