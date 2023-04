Sindicato defende que medidas para fixar jovens médicos devem ser generalizadas

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) defendeu esta sexta-feira que as medidas anunciadas pelo ministro da Saúde para fixar jovens médicos de família deveriam ser generalizadas e que, para a questão de fundo, não está a ser encontrada solução.

"A questão de fundo é criar condições a todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde [SNS], (...) melhorar as suas condições de trabalho, melhorar as condições de remuneração para deixarem de sair do SNS", disse à Lusa o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.

O responsável falava a propósito das medidas anunciadas esta sexta-feira, numa entrevista ao jornal Público, pelo ministro da Saúde, na qual Manuel Pizarro avança com a abertura de mais de 900 vagas para médicos de família e com algumas inovações para os atrair e fixar no SNS, entre as quais uma remuneração majorada em 40% nalguns casos e um modelo que envolve um compromisso de mobilidade por parte dos jovens médicos.