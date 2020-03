Sindicato denuncia 90 despedimentos na refinaria de Sines

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul) denunciou esta quarta-feira o despedimento de 90 trabalhadores da manutenção da refinaria de Sines, que trabalham ao serviço da Martifer e da sua subcontratada CMN.





Segundo Pedro Carvalho dirigente do SITE-Sul, "a Petrogal comunicou à Martifer a redução em 60 por cento do trabalho previsto no contrato de manutenção o que levou ao despedimento, primeiro de 30 trabalhadores que estavam à hora e agora mais 60 que tinham contrato".





"O contrato de manutenção desta empresa com a Galp envolve mais de uma centena de trabalhadores, que prestam serviço de manutenção, mecânica, serralharia, instrumentação e eletricidade, com um vínculo precário embora tenham trabalho permanente e crucial nesta refinaria", acrescenta o dirigente do SITE-Sul Pedro Carvalho.





O sindicalista considera que, "sendo a Petrogal uma empresa estratégica para o País e com a responsabilidade social que tem na criação de emprego a nível regional, é a maior responsável por este despedimento e pelo facto de dezenas de famílias ficarem sem qualquer rendimento".





"A Petrogal está assim a contribuir, na complexa altura de pandemia que vivemos, para o aumento do desemprego e, ainda mais, para o aumento das preocupações destas famílias" denuncia Pedro Carvalho.





O sindicato afirmou que "está a acompanhar a situação e já enviou ofícios ao e à Administração da Galp Energia, para que intervenham de forma a que este despedimento não aconteça".





Foi defendida por parte do SITE-SUL "a rápida intervenção do Governo junto da Petrogal e das empresas Martifer e CMN", uma vez que a pandemia "não pode servir para as empresas aproveitarem e fazerem despedimentos".