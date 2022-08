Sindicato denuncia caos com processos de naturalização de descendentes de judeus sefarditas

As conservatórias estão a receber, em média, por dia, 3 mil processos de naturalização de descendentes de judeus sefarditas, uma situação que o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) considera caótica.

Em comunicado enviado à Lusa, a estrutura sindical refere que "a situação nestes serviços está verdadeiramente descontrolada", face à entrada em vigor no dia 01 de setembro das alterações ao regime de concessão da cidadania aos descendentes de judeus sefarditas, que vieram aumentar a exigência dos requisitos necessários e que se enquadram no novo Regulamento da Nacionalidade Portuguesa.

"Com o aproximar da data da alteração da Lei, tem-se verificado a chegada de uma verdadeira avalanche de processos para dar entrada na Conservatória dos Registos Centrais e do Arquivo Central do Porto, maioritariamente via correio, calculando-se uma média diária de três mil processos, facto que está a provocar um verdadeiro caos nos serviços", indica a nota.