Sindicato denuncia 'despedimentos ilegais' em consórcio na refinaria de Sines

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul) acusou esta sexta-feira as empresas CMN e Martifer de continuar a "despedir de forma ilegal" trabalhadores que prestam serviço na refinaria da Petrogal em Sines.

"O contrato de manutenção desta empresa com a Galp envolve mais de uma centena de trabalhadores, que prestam serviço de manutenção, mecânica, serralharia, instrumentação e eletricidade, com um vínculo precário embora tenham trabalho permanente e crucial nesta refinaria", explicou Pedro Carvalho dirigente do SITE-Sul Pedro Carvalho.

O Sindicato SITE-Sul denunciou esta sexta-feira o caso do "despedimento de um chefe de equipa, com 35 anos de experiência".

"Muitos destes trabalhadores que atualmente têm contrato a termo incerto, que se depararam com uma carta de despedimento ilícito, ou seja, que o contrato vai caducar, são substituídos por trabalhadores também com contrato incerto, mas com uma agravante, porque são trabalhadores à hora e sem direitos", denunciou o sindicalista.

Segundo o representante dos trabalhadores, que estiveram esta sexta-feira reunidos em plenário, junto à porta da Petrogal, em Sines, "de tempos a tempos, a empresa decide unilateralmente despedir os trabalhadores e agravar mais a precariedade que já existe na refinaria".

O plenário, que reuniu cerca de 100 trabalhadores de manutenção na refinaria da Petrogal, decidiu "marcar uma greve de 24 horas para o dia 12 de fevereiro de 2020 e no mesmo dia realizar uma concentração à porta da Galp Energia, em Lisboa".

Para o SITE-Sul, a Petrogal, enquanto empresa utilizadora, também tem responsabilidades e deve pôr fim à precariedade dos vínculos laborais e inserir este conjunto de trabalhadores do consórcio nos seus quadros.

O representante do sindicato alertou ainda para o facto desta "situação poder afetar a segurança e os equipamentos da refinaria, porque estes trabalhadores são qualificados, experientes e garantem o bom funcionamento da refinaria há vários anos".