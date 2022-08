Sindicato denuncia Portway por alegada contratação de serviços externos para substituir grevistas

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil denunciou, esta sexta-feira, a Portway por ter recorrido à contratação de serviços externos para substituição de grevistas.A notificação foi feita à Autoridade para as Condições do Trabalho e ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no primeiro dia de greve dos trabalhadores da empresa de assistência em aeroportos, após contratação de serviços como de push-back (trator para empurra os aviões para a pista).

"Recordamos que a substituição de grevistas é um crime perante a lei portuguesa e até ao momento está confirmado que a Ryanair / Groundlink e a Groundforce foram as empresas que se disponibilizaram para efetuar este serviço.", refere o SINTAC na nota enviada à ACT e MTSSS.

O período de greve teve início às 00h00 desta sexta-feira, 26 de agosto, e termina às 24h00 de 28 de agosto, prevendo-se a paralisação geral dos trabalhadores da Portway, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.