Sindicato diz que incidente com comboio poderia ter acontecido mesmo sem greve

O coordenador do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins (SINFA), António Salvado, considerou esta quinta-feira que o incidente num comboio na estação de Benfica poderia ter acontecido em qualquer altura, lembrando os problemas de oferta na empresa.

Um comboio da CP que seguia lotado na quarta-feira, dia de greve de trabalhadores da empresa, ficou parado mais de uma hora a um quilómetro da estação de Benfica, em Lisboa, com alguns passageiros a sentirem-se mal, conforme disse à Lusa fonte policial.

A CP - Comboios de Portugal anunciou entretanto que iniciou uma avaliação interna sobre o incidente, durante o qual um passageiro acionou o sinal de alarme.

Este comboio, que fazia a ligação Lisboa-Sintra, estava previsto nos serviços mínimos decretados para a greve de quarta-feira e circulava "com um atraso de 45 minutos em consequência do auxílio prestado a passageiros na viagem imediatamente anterior", salientou ainda a transportadora.

Em declarações à Lusa, António Salvado considerou que a greve pode ter tido influência no que aconteceu, mas sublinhou que a situação podia ter ocorrido em qualquer altura.

"O problema de fundo será outro e tem a ver com a falta de oferta. A situação de ontem ainda está por determinar. É preciso perceber as causas e é preciso perceber o que aconteceu, mas pelos vistos houve um comboio que atrasou e originou aquela situação. Não posso dizer que a greve não possa ter tido qualquer efeito no que aconteceu, mas há outras questões", disse.

O coordenador do SINFA destacou o problema da insuficiente oferta de comboios e também o facto de o preço dos passes ter baixado, levando mais pessoas a usar o transporte público.

"Antes da pandemia [de covid-19] os comboios na zona urbana de Lisboa iam todos naquelas circunstâncias: lotados, sem condições e com pessoas a ficarem nas plataformas e a não conseguirem entrar nas composições. Nunca se tinha verificado uma situação destas e coincidiu com uma greve. Eu penso que não foi pela greve, pois anteriormente já se verificava", referiu.

De acordo com o sindicalista, esta situação já acontecia em horas de ponta, devido a uma avaria ou a uma supressão.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até esta quinta-feira, num protesto pelo "impasse" nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).