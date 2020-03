Sindicato dos Enfermeiros avança com providência cautelar contra o Estado

O Sindicato dos Enfermeiros vai avançar com uma providência cautelar contra o Estado português.

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros afirma que a decisão tem que ver com a situação de insegurança que pos enfermeiros vivem "dado as condições em que estão a exercer a sua profissão", avança o Observador.





Em causa está a falta de equipamento de proteção pessoal face à pandemia de coronavírus que se está a viver em Portugal.