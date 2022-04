Sindicato dos inspetores diz que é "decisão acertada" adiamento da extinção do SEF

O sindicato que representa os inspetores do SEF considerou esta sexta-feira "uma decisão acertada" o adiamento da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e reafirmou que a reforma do Governo é "errada do ponto de vista político".

"A decisão tomada hoje [22 de abril] é acertada porque não estavam reunidas as condições para que se pudesse fazer as transferências dos serviços, das funções e dos funcionários. Não estavam garantidos nenhum destes fatores e nomeadamente a negociação relativamente aos trabalhadores", disse à Lusa o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF).

Acácio Pereira avançou que o adiamento da extinção do SEF demonstra "que é um processo complexo".