Sindicato dos Médicos Dentistas denuncia mal-estar com a Ordem dos Médicos Dentistas

O desconforto entre o Sindicato dos Médicos Dentistas e a Ordem dos Médicos Dentistas começou com a ausência do Sindicato no Congresso Nacional que se realiza entre os dias 4, 5 e 6 de Novembro, em Braga.

Ao CM, o sindicato revelou que a Ordem dos Médicos Dentistas, organizadora do evento, negou a presença da entidade por alegada falta de espaço no interior do recinto. A razão apresentada não agrada ao Sindicato dos Médicos Dentistas, já que entende que o espaço existe e propôs até um pagamento para o acesso ao evento. Mesmo assim, a entrada terá sido negada.

A instituição sindicalista refere que "não tem nada contra a Ordem", mas não compreende o desconforto existente.

O Sindicato dos Médicos Dentistas revelou ainda que, já durante o evento, três elementos foram expulsos do parque de estacionamento do congresso por alegadamente estarem a "incomodar os congressistas". Segundo a entidade sindicalista, "o congresso é de todos" e pretende, agora, perceber o porquê de a Ordem "expulsar os próprios colegas" do evento.

O CM contactou a Ordem dos Médicos Dentistas, mas até agora não obteve resposta.