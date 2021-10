Sindicato dos Médicos denuncia encerramento da urgência do Hospital de Leira e condena falta de respostas

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) denunciou esta terça-feira o encerramento do Serviço de Urgência do Hospital de Leira, devido à falta de médicos. O sindicato condenou a falta de respostas "aos problemas crónicos" que afetam o hospital.



"O SIM lamenta (de novo) que continuem sem resposta os alertas que repetidamente tem feito sobre a situação no Centro Hospitalar de Leiria, bem como da generalidade dos Hospitais SNS e Cuidados de Saúde Primários", pode ler-se num comunicado do sindicato.



O serviço de urgência mantém-se aberto apenas para situação emergentes. Os restantes doentes estão a ser encaminhados para Coimbra.



"Como repetidamente temos avisado, o acentuado envelhecimento médico, o exagerado número de horas extraordinárias praticadas muito além do legalmente obrigatório, as condições de trabalho disponibilizadas aos médicos e restantes profissionais de saúde, contribuem para a degradação da oferta de cuidados de saúde no SNS e consequentemente na segurança dos seus utentes", acrescenta o sindicato.



O SIM exige ao Governo e à Administração Regional de Saúde do Centro a contratação de médicos e acusa ainda o Ministério da Saúde de "arrogância na gestão do Serviço Nacional de Saúde".



"É fundamental retomar o diálogo com os sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos, para inverter o rumo descendente vivido no SNS", alerta o SIM.