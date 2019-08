Sindicato dos motoristas admite desconvocar a nova greve

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) admitiu esta quinta-feira ser possível retirar o pré-aviso de greve agendada para o próximo dia 07 de setembro. Francisco São Bento, líder do SNMMP, afirmou em declarações à RTP que estão a ser feitos esforços de aproximação com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).



"Se estiverem reunidas todas as condições para que se possa evitar a greve, porque não [desconvocar a greve]?", disse Francisco São Bento.





O Governo também já fez saber que vai avaliar a necessidade de decretar serviços mínimos para esta nova paralisação. Sobre isto, o líder do SNMMP garantiu que caso os serviços mínimos sejam decretados, estes vão ser cumpridos e respeitados.

Recorde que na terça-feira, o SNMMP esteve reunido com a ANTRAM a fim de chegarem a um acordo. Depois de essa missão ter sido falhada, o sindicato anunciou uma greve geral dos motoristas às horas extraordinárias, fins de semana e feriados, de 7 a 22 de setembro.

Para esta quinta-feira está ainda marcada uma conferência de imprensa na sede SNMMP, em Aveiras de Cima, onde se vão apresentar as "decisões relativas à mudança de porta-voz do sindicato". Pedro Pardal Henriques vai deixar de ser o porta-voz do sindicato depois de ter aceite um convite de Marinho e Pinto para ser o cabeça-de-lista do partido PDR pelo círculo de Lisboa.