Sindicato dos Oficiais de Justiça acusa Governo de decretar serviços mínimos ilegais

O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) expressou esta sexta-feira o seu "público repúdio" pela fixação de serviços mínimos para uma greve que decorre há dois meses, acusando a tutela de atuação ilegal e "digna de regimes autoritários".

Em comunicado, o SOJ acusou esta sexta-feira o Ministério da Justiça (MJ) de se ter socorrido "de forma ilegal" da Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP) para vir agora decretar serviços mínimos para uma "greve legal e que decorre há mais de dois meses" e para a qual o MJ "não ativou qualquer mecanismo legal" para um acordo, o que pressupunha, defende o sindicato, que "aceitou tacitamente, dando o seu acordo implícito, a não necessidade de fixação de serviços mínimos".

"Agora, volvidos mais de dois meses e esgotados os prazos legais, surge o MJ assumindo que não previu os efeitos da greve, como se as leis pudessem ser interpretadas 'a la carte', argumentando com a sua incapacidade de gerir a coisa pública", critica o SOJ, que acrescenta que "perante mais esta atuação, digna de regimes autoritários", o sindicato "expressa público repúdio" pela atuação do MJ.