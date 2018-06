Sindicato dos Professores suspende greve às avaliações na Madeira

Suspensão deve-se a proposta apresentada pelo Governo Regional sobre a contagem do tempo de serviço para progressão na carreira.

Por Lusa | 14:45

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) decidiu esta quarta-feira, após consulta aos associados, suspender a greve às avaliações, depois de o Governo Regional ter apresentado uma proposta sobre a contagem do tempo de serviço para progressão na carreira.

Em conferência de imprensa, o coordenador do SPM, Francisco Oliveira, revelou que dos 504 docentes que responderam à auscultação promovida nas últimas 24 horas, via internet, pelo sindicato, 428 (84,9%)pronunciaram-se a favor do levantamento da greve e aceitaram que as negociações sejam iniciadas de imediato.

Segundo o mesmo dirigente, já está agendada para o dia 25 deste mês uma reunião entre o SPM e a Secretaria Regional da Educação.