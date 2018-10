Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato dos Profissionais da PSP pede aumento significativo de efetivo

Sindicato refere que, além da falta de elementos, verifica-se na PSP "um claro envelhecimento da carreira de chefes".

15:23

O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) considerou esta quarta-feira que a PSP "precisa urgentemente" de formar mais polícias para a carreira de chefes e aumentar "de forma significativa" o número de admissões.



Em comunicado, o SPP adianta que solicitou ao Ministério da Administração Interna (MAI) e à direção nacional da Polícia de Segurança Pública que se inicie rapidamente o terceiro curso de chefes e que seja aumentado "de forma significativa" o número de admissões, para que a PSP "possa dar uma resposta adequada às reais necessidades operacionais".



O sindicato refere que, além da falta de elementos, verifica-se na PSP "um claro envelhecimento da carreira de chefes", carreira que não regista nova admissões nos últimos anos, tendo apenas ocorrido saídas.



Além do alargamento do número de admissões no curso de chefes, o SPP considera ainda fundamental que este curso de formação passe a ser anual, à semelhança do que já acontece na carreira de oficiais.