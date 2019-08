Sindicato garante que os motoristas vão cumprir a lei durante a greve: "a proposta é não haver serviços mínimos"

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas vai propor que não sejam decretados serviços mínimos para a greve, que tem início marcado para 07 de setembro, garantindo que estes trabalhadores vão cumprir a lei."A proposta é não haver serviços mínimos, uma vez que o que nós estamos a propor é fazer aquilo que nos obriga a lei, as 40 horas semanais e penso que da parte da Antram [...] vai também constar alguma coerência a nível negocial, declarando não haver necessidade de serviços mínimos", disse Francisco São Bento, que falava aos jornalistas à entrada para uma reunião na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa.A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vão estar esta segunda-feira reunidos na DGERT para discutir os serviços mínimos para a greve ao trabalho extraordinário, marcada para setembro.Só após esta reunião, e caso não haja entendimento, é que o Governo pode interferir.Entre 07 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados.