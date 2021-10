Sindicato Independente dos Médicos afirma "temer o pior" nos hospitais no inverno

O secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) da Região Centro disse hoje temer o pior no hospital de Leiria e em outras unidades do país no inverno, por não haver médicos suficientes nos serviços de Urgência.

"Temo o pior, em Leiria e em muitos outros hospitais do país, porque não há médicos suficientes para assegurar as escalas de Urgência", afirmou José Carlos Almeida.

O responsável regional do SIM/Centro falava à agência Lusa após uma reunião de esclarecimento sindical no Hospital de Santo André, em Leiria, e outra com o conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), de que faz parte aquela unidade, para abordar a carência de pessoal e os problemas nas escalas da Urgência Geral, serviço onde hoje de madrugada o acesso de doentes esteve limitado.