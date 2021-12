Sindicato Independente dos Médicos alerta para caos vivido no Hospital de Portalegre

O Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano encontra-se atualmente sem clínicos para "fazer face às necessidades " do serviço.



A denúnica é feita esta quarta-feira pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que revela um "total incumprimento com os requisitos mínimos de segurança para os doentes e para os clínicos, provocando um cenário de instabilidade e insegurança".

"O SIM torna público o apelo ao Governo, à ARS Alentejo e ao Conselho de Administração (CA) para que não continuem a ignorar os problemas da falta de médicos no Hospital Dr. José Maria Grande, que nem o cada vez maior recurso a empresas prestadoras consegue disfarçar. Demonstram a sua total incapacidade na resolução dos problemas, refletida na incapacidade e incompetência em fixar médicos, gerando insuficiências na prestação dos serviços com qualidade neste hospital", alerta o sindicato.



O organismo sublinha que os médicos estão a chegar "ao limite das suas capacidades", muitos deles com mais de 500 horas de trabalho extraordinárias registadas.