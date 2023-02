Sindicato independentes dos Médicos considera greve dos médicos "cedência ao radicalismo e populismo"

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) demarcou-se da greve anunciada esta quarta-feira pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam), considerando-a "uma cedência ao radicalismo e ao populismo" quando decorrem negociações com o Governo.

"Compreendemos a impaciência dos colegas da Fnam, mas o anúncio de uma greve, nesta fase, a meio das negociações é uma cedência ao radicalismo e populismo", refere o SIM numa nota hoje publicada no seu portal, sublinhando que "tudo continuará a fazer para evitar o recurso" à greve até 30 de junho, prazo com o qual se comprometeu para a conclusão das negociações com o Governo, nomeadamente sobre as grelhas salariais.

A Fnam anunciou esta quarta-feira uma greve nacional para 8 e 9 de março, alegando a "falta de medidas" para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas o Governo assegura que está empenhado nas negociações previstas até junho.