Sindicato insiste no adiamento da entrega do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia

O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) reiterou esta quarta-feira a necessidade de adiamento da entrega do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, prevista para quinta-feira, depois do Conselho de Ministros extraordinário realizado esta noite.

"Retomamos os pedidos tantas vezes repetidos e que só são justificados pela volatilidade sem precedentes da situação atual: desenvolvam-se todos os esforços necessários para adiar a apresentação do plano à Comissão Europeia", apela o SPAC numa nota aos seus associados, a que a Lusa teve acesso.

"Assegure-se que o plano assenta em pressupostos de evolução do mercado reais e numa visão estratégica do papel da TAP para o desenvolvimento do país, para o qual todos estamos dispostos a fazer os necessários sacrifícios", acrescenta.