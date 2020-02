Sindicato lança plataforma de solidariedade entre professores para troca de serviços e permutas de alojamento

O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) formaliza na quarta-feira um protocolo com a Entrajuda criando o SIPE Coração, uma plataforma de solidariedade entre professores, familiares e amigos, para troca de bens serviços, voluntariado e permutas de alojamento.

O protocolo é formalizado na quarta-feira, no Porto, na sede do SIPE, com a presença de Isabel Jonet, em representação da organização de solidariedade social Entrajuda, que vai permitir integrar o SIPE Coração na bolsa de voluntariado desta plataforma.

O SIPE Coração, que já arrancou e já está disponível na página oficial do sindicato, "é um projeto de solidariedade entre professores, a pensar neles, nas suas famílias e amigos, criando uma rede de apoio na comunidade", explicou à Lusa a presidente da estrutura sindical, Júlia Azevedo.

"O que é que pretendemos com isto? Pretendemos criar uma rede de solidariedade entre todos os associados, amigos e familiares, através da troca de bens. Outro exemplo é o voluntariado, quer com idosos, escolas, explicações para crianças, etc. Se quiser prestar algum tipo de voluntariado vou à plataforma e vejo se próximo de mim há algo que possa ajudar. Ou vice-versa, se preciso de algum tipo de voluntariado vou lá e vejo se há algum candidato para prestar esse serviço", disse Júlia Azevedo.

"Pretendemos fazer ofertas de trocas de serviços, permutas de alojamento, ofertas de emprego e oportunidades de voluntariado, resumiu a presidente do sindicato.

As permutas de alojamento, por exemplo, podem ser de particular utilidade em zonas onde os professores deslocados estão confrontados com rendas muito elevadas, e que têm levado a recusas de colocações, como a zona de Lisboa e o Algarve.

Para colocar um anúncio na plataforma SIPE Coração será necessário um registo, mas os anúncios são gratuitos, assim como a consulta das ofertas disponíveis, abertas a todos, professores e não professores, associados sindicais e não associados.

A plataforma solidária está disponível através da página do sindicato, mas também na rede social Facebook, e conta já com ofertas de norte a sul do país.