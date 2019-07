Sindicato Médico exige a Governo meios na PJ e PGR para maximizar o combate à fraude

O Sindicato Independente dos Médicos exigiu esta terça-feira ao Governo mais meios para a Polícia Judiciária e para a Procuradoria-geral da República para "maximizar o combate à fraude", sublinhando que o país não pode ser "complacente com a corrupção".

À margem do balanço do primeiro dia de greve de médicos, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, comentou desta forma o resultado de uma mega operação de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que arrancou ao início da manhã em todo o território nacional.

Em declarações à agência Lusa, Roque da Cunha apelou a que não faltem meios às entidades competentes para um efetivo combate à fraude no SNS, rejeitando qualquer complacência com a corrupção.