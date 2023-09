Sindicato pede retirada de apoios do Estado a agressores de Polícias

O Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) quer ver o Governo a retirar apoios estatais a detidos por agressões a agentes da autoridade.

Carlos Torres, presidente do SIAP, disse ao CM que o sindicato "considera positiva" a medida legislativa anunciada esta terça-feira na CMTV pelo Ministro da Administração Interna (MAI).





Recorde-se que José Luís Carneiro explicou que o executivo vai avançar com uma proposta legislativa para que seja introduzido no Código Penal um novo crime de ofensas à integridade física dos agentes das forças e serviços de segurança.A ideia, assegura o governante, é agravar os limites mínimo e máximo da pena de prisão aplicável a este tipo de agressões. Em concreto, o novo crime será punível com pena de prisão entre um e quatro anos de cadeia, um aumento de um ano no limite máximo e de seis meses no limite mínimo desta moldura penal.

O SIAP, no entanto, quer mais. A direção do sindicato enviou um ofício ao MAI, no qual exige a efetividade das penas dos agressores, assim como o aumento da aplicação de indemnizações cíveis tanto para o polícia agredido como para a instituição.

"À semelhança do que defende a União Europeia para instituições ou indivíduos que incitem comportamentos violentos, pedimos ainda o corte/suspensão de eventuais apoios estatais ao agressor", concluiu Carlos Torres.

Recorde-se que o SIAP é um dos seis sindicatos da PSP que têm direito a negociação coletiva com o Governo, à luz da lei sindical.