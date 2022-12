Sindicato revela que greve dos trabalhadores de distribuição e comércio teve adesão de 30% a 70%

O CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, estimou que a greve agendada para este sábado teve adesões entre os 30% e 70%, garantindo que houve lojas que não abriram.

Os trabalhadores de distribuição e comércio estão este sábado em greve, na véspera de Natal, para exigir o encerramento aos domingos e feriados e aumento salarial, tendo a dirigente do CESP Célia Lopes, garantido à Lusa que os "objetivos foram atingidos".

De acordo com a dirigente do CESP, os números finais da adesão deverão ser conhecidos no início da próxima semana.