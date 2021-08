Sindicato satisfeito com garantia da salvaguarda dos postos de trabalho na Dielmar

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Baixa manifestou-se esta quarta-feira satisfeita com a intenção manifestada pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em garantir a salvaguarda dos postos de trabalho na Dielmar.

Em declarações à agência Lusa, no final de uma reunião com o ministro Pedro Siza Vieira, para analisar a situação da empresa de confeções Dielmar, Maria Tavares disse que a intenção passa por "acelerar o processo de venda da empresa".

"Vão acelerar o processo de venda da empresa, através do administrador da insolvência e com o apoio do Ministério da Economia. A intenção é trabalhar com os credores nesse sentido", frisou.