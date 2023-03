Sindicato STOP diz que não houve acordo porque Governo "deu pouco"

O presidente do STOP, André Pestana, afirmou, esta quarta-feira, ao final da reunião com o ministro da Educação que não houve acordo porque o Governo "deu pouco".O líder sindicalista apontou ainda que os professores aguardam por novas decisões do Governo a partir do dia 20 de março e pediu que as propostas fossem entregues aos sindicatos atenpadamente, situação que "não aconteceu" nas reuniões anteriores.André Pestana explicou que o Governo não cedeu em matérias como a criação de Conselhos de Quadros de Zona Pedagógica, de os professores efetivos a um agrupamento escolar puderem ficar em várias escolas a dar aulas, ou de os contratados que vinculem para o ano terem de concorrer a todo o país, o que é "altamente injusto".