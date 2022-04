Sindicato vai desconvocar prolongamento da greve parcial na STCP

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) vai desconvocar o prolongamento da greve parcial na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), prevista até julho, disse esta quinta-feira à Lusa o coordenador José Manuel Silva.

"O que vamos desconvocar são os próximos três meses. Ainda não está desconvocada, mas a ata já está feita com os compromissos", disse à Lusa o responsável sindical, acrescentando que "os trabalhadores já sabem que o pré-aviso de greve vai ser desconvocado".

José Manuel Silva esclareceu ainda que a greve atualmente em vigor, às últimas quatro horas de serviço, manter-se-á até ao final do mês de abril.

Na terça-feira, a Lusa noticiou que o STRUN iria renovar a greve parcial na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) entre maio e julho, visando as últimas quatro horas de serviço.

Na quarta-feira, a STCP esteve reunida na DGERT -- Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho com o STRUN "numa tentativa de persuadir o referido Sindicato a retirar o pré-aviso de greve e a voltar à mesa das negociações", segundo a empresa.

De acordo com declarações de José Manuel Silva, a empresa terá acedido a reivindicações do sindicato relativos a folgas ao sábado e rubricas do Sistema de Evolução Profissional (SEP), que serão aplicadas de imediato, e com as quais o sindicato afirma já ter concordado previamente.

Segundo o sindicalista, a STCP ficou de apresentar uma proposta até terça-feira, e as partes reunir-se-ão novamente no dia 28 de abril, tentando depois encerrar o processo negocial até ao final de maio.

A Lusa pediu uma reação à STCP sobre o assunto e aguarda resposta.

Em dezembro de 2021, o STRUN já tinha anunciado que iria estender a greve dos trabalhadores da STCP às últimas quatro horas, que vigorava até ao final de 2021, até 30 de abril de 2022.

Os trabalhadores reivindicam um reforço do salário base em 30 euros, acrescentando, na prática, mais 15 euros ao valor que tinha já sido acordado entre a administração da STCP e quatro sindicatos.

O STRUN foi o único sindicato que se recusou a assinar este acordo.