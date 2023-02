Sindicatos anunciam greve na CP em 27 de fevereiro e 01 de março

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) e o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (Sinafe) anunciaram esta quarta-feira uma greve na CP, Comboios de Portugal, para os dias 27 de fevereiro e 01 de março.

"Os sindicatos da UGT, Sinafe [Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins] e Sintap [Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública], avançam para a greve face à interrupção das negociações na CP e na IP", informaram esta quarta-feira, em comunicado.

Assim, os trabalhadores da CP vão fazer greve à prestação de "todo e qualquer trabalho nos seguintes termos", nos dias 27 de fevereiro e 01 de março, "durante todo o seu período de trabalho".

Na terça-feira, aqueles sindicatos tinham anunciado uma greve na Infraestruturas de Portugal (IP) para os dias 28 de fevereiro e 02 de março.

Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP, afirmam os sindicatos em comunicado.

Segundo contam, na última reunião, as administrações mantiveram a proposta apresentada na anterior reunião, "não havendo qualquer evolução, nem aproximação às reivindicações do Sintap e do Sinafe".

"Claramente condicionado pelo Governo, o negociador patronal acenava com o despacho da tutela financeira que limitava o aumento a 5,1% da massa salarial, o que se traduz por mais um ano de perda de poder de compra para os trabalhadores da IP-Infraestruturas, IP-Telecom, IP-Engenharia e IP-Património", pode ler-se no comunicado.

De acordo com o Sintap e o Sinafe, as propostas dos sindicatos não foram consideradas pela comissão negociadora patronal, pelo que, "perante este impasse, a administração decidiu travar a fundo as negociações impondo aumentos salariais por ato de gestão".

No comunicado, os sindicatos indicam que a greve é pelo aumento dos valores salariais e do poder de compra, pela retoma da negociação coletiva e pela "não discriminação de trabalhadores" e contratação de pessoal.