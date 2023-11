Sindicatos da RTP pedem aumentos de 10% para 2024

Os sindicatos representativos dos trabalhadores da RTP entregaram, na quarta-feira, o seu caderno reivindicativo, no qual pedem um aumento de 10% na tabela salarial e demais matérias pecuniárias, segundo um comunicado.

Na nota, assinada por dez sindicatos, as estruturas indicaram que entregaram, no passado dia 15, "ao Conselho de Administração da RTP a proposta conjunta de sindicatos para o caderno reivindicativo de 2024".

Esta proposta comum inclui um "aumento de 10% na tabela salarial e demais matérias pecuniárias", a subida do subsídio de refeição, a "recuperação do valor do trabalho suplementar" aplicado antes da troika e o aumento dos abonos por deslocação em serviço, bem como do valor do trabalho aos fins de semana.

Os sindicatos querem ainda que seja melhorada a conciliação entre família e trabalho e que exista "equidade para todos os trabalhadores nas questões remuneratórias e sociais".

A primeira reunião está agendada para segunda-feira, adiantaram.

Esta proposta foi subscrita pelas federações dos Engenheiros (FE) e dos Sindicatos dos Trabalhadores de Escritório e Serviço (Fetese), assim como pelos sindicatos Comunicações de Portugal (Sicomp), Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (Sindetelco), Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav), dos Jornalistas (SJ), dos Trabalhadores do Setor dos Serviços (Sitese), Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicações (SITIC), dos Meios Audiovisuais (Smav) e Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicações Audiovisuais (STT).

A RTP tem registado por greves consecutivas, tendo a última sido marcada pelo Sinttav e pelo SITIC, a começar no sábado e até 28 de novembro.