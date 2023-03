A plataforma de nove organizações sindicais de professores apresentou queixa na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o Ministério da Educação (ME) por violação do direito à greve.



Em causa está a greve ao último tempo letivo de cada docente, que deveria ter começado esta segunda-feira mas só se inicia esta quarta-feira, porque o ME exigiu pré-avisos com 10 dias de antecedência, o prazo necessário quando estão em causa necessidades sociais impreteríveis.









