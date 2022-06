Sindicatos dos médicos e Governo não chegam a acordo. Rejeitada proposta de 50 euros/hora no trabalho suplementar

"50 euros à hora para horas suplementares para além das horas que constituem um limite legal", medida que já está em vigor na Região Autónoma da Madeira.

A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, informou esta quarta-feira, após reunião com os sindicatos que representam os médicos, que as propostas do Governo para valorizar o setor foram recusadas, mantendo-se o 'braço-de-ferro' entre os profissionais médicos e o ministério de Marta Temido.Entre as propostas feitas pelo Executivo, e rejeitadas pelos médicos, indicou Marta Temido, estava"O Governo reforçou as modificações a fazer nas estruturas médicas para garantir um bom funcionamente dessas estruturas. Nessas modificações admite-se a necessidade de mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, a necessidade de melhorar o acesso a prestações de saúde e ainda a necessidade de resolver os constragimentos nas urgências", indicou a governante.Para estas questões, foram apresentadas três soluções, como sendo a negociação do regime de instrução plena, do trabalho realizado em serviço de urgência e da realização e disciplina do trabalho médico.Este processo de negociação tem uma prazo limite de 180 dias, estando já prevista a primeira reunião para o dia 13 de julho.