Sindicatos dos motoristas reúnem-se hoje com o Governo para apresentar "varias propostas"

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se esta segunda.feira com o Governo, às 11h30, e dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos.O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse no sábado ter "várias propostas" para apresentar na reunião desta segunda-feira no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a greve."Existem várias propostas que nós queremos apresentar ao senhor ministro das Infraestruturas [Pedro Nuno Santos] e à ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias]" na reunião, disse à Lusa Pedro Pardal Henriques.Entre as principais propostas está a negociação de um contrato coletivo de trabalho "com um prazo de tempo mais estendido com as coisas que, quer uma parte quer outra, entendam reivindicar", acrescentou o vice-presidente do SNMMP.A proposta, adiantou Pardal Henriques, passa por aumentar o salário base dos motoristas para mil euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional, o que permite "um prazo mais dilatado, quer para que as empresas possam cumprir com aquilo que ficar estabelecido no CCT, quer para que haja a paz social que o país necessita".No sábado, em entrevista ao Expresso, Pardal Henriques adiantou que pretende propor ao ministro que se faça um contrato coletivo de trabalho de seis anos, em vez de um só de dois, "em que sejam estipulados 'a priori' aumentos de 50 euros de ano para ano a partir de 2021"."A questão é que a ANTRAM não se quer sentar com os sindicatos, não quer ouvir propostas e quer colocar o país neste estado de alerta", acusa o dirigente sindical, garantindo que o sindicato pretende encontrar uma solução que evite a greve."Nós sempre quisemos evitar a greve. O problema é que quando as pessoas não negoceiam connosco, nem sem greve nem com pré-aviso nem durante a greve, é difícil evitar-se este confronto", considerou Pardal Henriques.Por sua vez, o porta-voz da ANTRAM disse, também no sábado, que a reunião desta segunda-feira no Ministério das Infraestruturas "não existe" e que "é uma farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar."A ANTRAM não estará nessa reunião porque essa reunião simplesmente não existe", disse à Lusa o advogado e porta-voz da associação, André Matias de Almeida, contrariando as declarações de Pardal Henriques."Essa reunião é uma farsa que se destina, mais uma vez, a ludibriar a comunicação social e o povo português sobre uma alegada disponibilidade deste sindicato [de Mercadorias de Matérias Perigosas] para negociar", acrescentou o advogado.Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério liderado por Pedro Nuno Santos recusou-se a falar sobre o assunto.André Matias de Almeida assegurou, no entanto, que "a ANTRAM não foi convocada, não recebeu nenhum aviso de nenhuma convocatória de nenhuma reunião", nem pelo SNMMP nem pelo ministério.Questionado sobre a abertura para negociar novas propostas apresentadas pelos sindicatos, o porta-voz da ANTRAM disse que a associação "está sempre disponível para negociar, desde que não seja sob chantagem e sob pressão e isso implica o levantamento do pré-aviso de greve"."Não só esta nova proposta do sindicato de matérias perigosas é uma farsa na justa medida em que não implica nenhuma redução, pelo contrário, implica um aumento de 150 euros face à proposta inicial, como por outro lado não levanta o pré-aviso de greve sabendo que isso é uma chantagem total à negociação", defendeu André Matias de Almeida."Isto não é nenhuma forma de chegar a um entendimento, isto é tão somente e exclusivamente uma tentativa de lavar a cara perante a comunicação social e perante a opinião pública portuguesa", acrescentou o porta-voz da ANTRAM.A greve convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que começa em 12 de agosto, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.