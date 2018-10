Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicatos temem fim de carreira de professor

Sindicatos anunciam adesão de 75%, com o fecho de várias escolas nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

Por João Saramago | 08:29

O primeiro dia da greve dos professores, que abrangeu escolas dos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, contou com uma participação na ordem dos 75%, avançou esta segunda-feira o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.



Numa reivindicação que reúne consenso entre as diferentes estruturas sindicais, os professores reclamam a contagem do tempo de 9 anos, 4 meses e 2 dias no descongelamento de carreira. A proposta do Governo, e que os sindicatos rejeitam, é de 2 anos, 9 meses e 18 dias. Mário Nogueira endureceu as críticas ao Governo, classificando a proposta de "ilusória" e de "fraude".



O Governo tem "a intenção, após as próximas eleições legislativas, de acabar com o estatuto da carreira docente e transferir os professores para a carreira geral da Função Pública", referiu ainda o dirigente sindical.



A paralisação conduziu ao encerramento de várias escolas nos distritos abrangidos. Segundo o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, mais de 30 escolas fecharam no distrito de Setúbal, no qual Almada foi a cidade mais afetada. Para Mário Nogueira, a elevada mobilização dos docentes no primeiro dia de protesto foi "um bom arranque".



Na manifestação nacional de sexta-feira, que decorre em Lisboa, vão ser anunciadas novas ações de protesto, que serão "realizadas até ao final do primeiro período" do ano letivo.



A paralisação prossegue hoje na região Sul, nos distritos de Faro, Beja, Évora e Portalegre. Amanhã, decorre nos distritos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu e Aveiro.



Por último, a greve de quinta-feira afeta as escolas dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança e dos Açores.