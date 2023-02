As propostas do Ministério da Educação (ME) nesta negociação têm uma vertente de “propaganda” em que parecem bondosas, mas “nas letras finas do contrato” revelam-se perniciosas. Quem o diz é Vítor Godinho, responsável da Fenprof pelos concursos, que teme mesmo uma “debandada de professores”.



Em causa está o anúncio do ME de que os professores colocados em quadros de zona pedagógica (QZP), que são cerca de 20 mil, passariam a ter de percorrer menos quilómetros, porque a dimensão das áreas seria muito reduzida, com a passagem de 10 para 63 QZP.









Ver comentários