Sines conta com centro de rastreio móvel ao coronavírus

O concelho de Sines conta a partir desta quarta-feira, com um centro de rastreio móvel "drive thru" à Covid-19, fruto de uma parceria entre a Clídis-Clínica de Diagnósticos de Sines e a Caixa Agrícola Costa Azul, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Sines.

No novo centro de rastreio, localizado num pavilhão da Junta de Freguesia, junto ao novo quartel dos bombeiros "apenas será feito o teste a utentes referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde ou com prescrição médica", sendo "obrigatória marcação prévia" afirmou ao CM Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines.

"O centro tem capacidade para realizar até 50 testes por dia, mas está com muitas dificuldades em encontrar testes disponíveis no mercado" lamentou o autarca.

De acordo com Nuno Mascarenhas, para fazer a marcação os utentes devem ligar para a Clídis (269 630 370), de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Também poderão enviar um email para covidclidis@grupohpa.com.

O atendimento ao público faz-se de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, com os utentes a acederem ao centro de rastreio no seu carro, cuja referência de matrícula é deixada com a marcação.

"Este modelo permite testar doentes fora do meio hospitalar, sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção em cada colheita. Os resultados das análises são depois enviados às autoridades de saúde pública", concluiu Nuno Mascarenhas.