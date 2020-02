Sines deu a conhecer os Reis do Carnaval 2020

O empresário Humberto Zambujo de 67 anos e a educadora de infância Ana Simões de 44 anos foram escolhidos pela organização para Reis do Carnaval de Sines 2020.

Os reis são escolhidos todos os anos pela Associação do Carnaval de Sines entre a população local "pela dedicação, pelo gosto e pela participação no Carnaval".

O programa oficial arranca na sexta-feira, 21 de fevereiro, com o Carnaval dos Pequeninos, na Avenida General Humberto Delgado, a partir das 10h00, com o desfile de cerca de 1300 crianças dos infantários e escolas do concelho, numa organização da Junta de Freguesia de Sines.

No dia seguinte, sábado, pela manhã, os reis do Carnaval são apresentados à população, numa "cerimónia" que terá lugar junto ao castelo, com a entrega da chave da cidade, seguida de um desfile para "cumprimentos aos súbditos" pelas ruas do centro histórico.

Carros alegóricos, escolas de samba, gigantones e cabeçudos, num total de dois mil foliões, vão desfilar pelo "sambódromo" de Sines, no domingo e terça-feira de tarde e segunda-feira à noite.

Com um investimento de 180 mil euros, a organização espera receber 50 mil visitantes.

Desfile de matrafonas, baile de máscaras sénior, torneio de futebol trapalhão e bailes noturnos completam o programa do Carnaval de Sines 2020.