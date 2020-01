Sines reforça apoio à Intervenção Precoce na Infância

O Município de Sines e a Subcomissão de Coordenação Regional do Alentejo para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) assinaram um protocolo de colaboração, que tem como objetivo apoiar crianças entre os 0 e 6 anos de idade.

Segundo Fernando Ramos, vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, "o principal objetivo é garantir uma maior proximidade aos destinatários do programa Intervenção Precoce na Infância, crianças entre os 0 e os 6 anos com alterações nas funções do corpo e/ou risco grave de atraso do desenvolvimento".

"Na autarquia estamos sempre disponíveis para dar o nosso contributo para o bem-estar destas crianças e famílias. Esse apoio já vem de trás e fica agora formalizado em protocolo" acrescentou o autarca.

O município compromete-se a colaborar com a Equipa Local de Intervenção (ELI) de Sines em atividades e serviços relacionados com a resposta educativa e a ceder e manter um espaço que possa ser usado como espaço lúdico para realização de intervenções com as famílias e crianças apoiadas e ceder a piscina municipal para ações do projeto.

Da parte da Subcomissão Regional, o protocolo estabelece obrigações ao nível da monitorização da atividade da Equipa Local de Intervenção, recolha de dados e articulação na sensibilização da comunidade local para o projeto.

Como salientou a coordenadora regional para o Alentejo do SNIPI, Maria Cristina Miranda, esta é a "oficialização de uma parceria que há muito está informalmente constituída e a funcionar".

"Sines é um exemplo de como as coisas podem funcionar de forma tranquila, oferecendo a estas crianças e famílias trabalho de qualidade", disse Maria Cristina Miranda.

A Intervenção Precoce na Infância é um conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na sua família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, nos âmbitos da saúde e da ação social.

A Equipa Local de Intervenção (ELI) é formada por docentes, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicóloga, técnica de serviço social e enfermeira. Em 2019, apoiou em média 83 crianças por mês.

A entidade promotora do projeto ao nível concelhio é a Cercisiago, contando com a parceria do Centro Distrital da Segurança Social, Administração Regional de Saúde do Alentejo - Centro de Saúde de Sines, Direção Regional de Educação do Alentejo, Agrupamento de Escola de Sines e Município de Sines.

A ELI está sediada no Centro de Saúde de Sines, e além do contacto direto com a sede, as crianças podem ser encaminhadas pelos jardins-de-infância, creches ou infantários, Centro de Saúde de Sines, Hospital do Litoral Alentejano, serviços de saúde e outros serviços que dão apoio à comunidade.