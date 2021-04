"Sinto-me um prisioneiro a cumprir pena de um crime que não cometi. Sinto-me em prisão perpétua”. O desabafo é de Vítor Ferreira, ou Vitinho, como é carinhosamente tratado no Tramagal (Abrantes). Tem 35 anos e é deficiente motor. Nasceu com uma paralisia que lhe afeta a mobilidade dos joelhos para baixo. Sonhava ser jornalista desportivo, mas a falta de condições para cadeira de rodas no Instituto Politécnico de Abrantes ...